America Ferrera di «Ugly Betty» è incinta. In arrivo il secondo figlio

Dopo Sebastian, nato nel maggio 2018, l’attrice di Ugly Betty aspetta il secondogenito, che non dovrebbe tardare molto ad arrivare. L’annuncio a Capodanno, con una tenera foto di famiglia: «Non vedo l’ora di accogliere un’altra meravigliosa creatura in questo mondo», ha scritto il marito Ryan Williams pieno di gioia

Ai figli di famosi (già noti) che nasceranno nel 2020 bisogna aggiungere il secondogenito di America Ferrera. L’attrice 35enne, celebre per la serie Tv Ugly Betty, aspetta il secondo figlio dal marito e collega Ryan Piers Williams. L’annuncio è arrivato in concomitanza con il nuovo anno, con una foto che ritrae la coppia e il primogenito Sebastian, 19 mesi: «Buon anno dal nostro gruppo selvaggio e in crescita», ha commentato l’attrice sotto la foto scattata dalla fotografa Michelle Nicholle Williams.

Il secondo figlio (o figlia, il sesso non è stato reso noto) dell’attrice non dovrebbe tardare molto ad arrivare, almeno a giudicare dal pancione della futura mamma bis, che racconta una gravidanza avanzata. Il marito di America ha condiviso lo stesso scatto, con una tenera dedica: «Non vedo l’ora di accogliere un’altra bellissima creatura in questo mondo». America e Ryan sono sposati dal 2011 e nel maggio 2018 sono diventati genitori di Sebastian, che chiamano affettuosamente «Baz». La sua nascita era stata preceduta da un party insieme al cast di Quattro amiche e un paio di jeans, tra i primi lavori della Ferrera. Con lei sul set, Blake Lively, Alexis Bledel e Amber Tamblyn, a cui l’attrice è rimasta molto legata anche al di là del lavoro, tanto che America è madrina di battesimo di James, prima figlia della Lively e di Ryan Reynolds.

Una piccola curiosità? Anche la prima gravidanza dell’attrice era stata rivelata a Capodanno: «Nel 2018 daremo il benvenuto a una nuova faccia da baciare», avevano scritto America e Ryan via social due anni fa. E come il 2018 anche il 2020 si preannuncia già molto speciale.

