“Siete degli idioti”. Furia di Melissa Satta contro i follower

Le voci di crisi tra Melissa Satta e Kevin Boateng ormai si rincorrono tra giorni. Nessuna conferma, ma i patinati di gossip continuano a parlare della coppia. L’ex velina di Striscia la Notizia ha pubblicato su Instagram la fotografia del figlio Maddox di quattro anni sdraiato sul divano insieme ad un altro “misterioso” ragazzo.

Chi è, si sono chiesti i follower della bella showgirl?

Alcuni utenti però hanno ipotizzato, e scritto nei commenti, che il ragazzo che appare sulla foto potesse essere la nuova fiamma della Satta, dando così adito alle voci che la danno in crisi con il matito Boateng. Lei, però, ha deciso di rispondere ed è andata su tutte le furie: “Qui state davvero esagerando – ha scritto – Christophe è il figlio di una delle mie care amiche e ha 16 anni… Idioti!. Poi, rispondendo ad un’altra utente, ha aggiunto: “Fidanzato? Povera ignorante, ha 16 anni”.

Insomma, la Satta ha tenuto a precisare come stanno davvero le cose e ha raccolto il plauso della maggior parte dei suoi follower. “Chi giudica senza sapere o conoscere è solo un ignorante…e purtroppo il mondo ne è pieno – scrive qualcuno – prima di guardare altrove impariamo a guardare noi stessi se siamo diversi da ciò che predichiamo agli altri. E poi chi siamo x giudicare chi? Solo il “signore” dicono possa giuducare. Ma poi giudicate che cosa?? Che povera e meschina vita che avete gente”. Altri condividono questo pensiero: “Ma insomma! – dice un utente – Anche se personaggio pubblico e condivida attimi di vita personale non credo assolutamente sia lecito giudicarla per qualcosa di strettamente personale”.

Franco Grilli, Il Giornale