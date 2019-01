Oggi Rai Storia omaggerà Mariangela Melato

Un’artista poliedrica, in cui il talento si fondeva con la passione per il lavoro e per la vita, e con una grande umanità: Rai Cultura ricorda Mariangela Melato – scomparsa a Roma nel gennaio del 2013 a 71 anni – con il programma in tre puntate “Mariangela!”, firmato da Fabrizio Corallo e condotto da Lella Costa, in onda da oggi alle 22.10 su Rai Storia. Un viaggio tra cinema, teatro, televisione e vita quotidiana di una donna che ha segnato profondamente la scena artistica italiana, in compagnia delle persone più vicine alla Melato, a partire da Renzo Arbore e altri amici e colleghi che hanno aderito al progetto realizzato da 3D Produzioni.Nella prima puntata, obiettivo sugli anni dal 1941 al 1973, raccontati in studio da Lella Costa con Renzo Arbore, la sorella di Mariangela, Anna Melato; Maurizio Porro, critico e grande amico; Giovanna Guida, attrice e assistente di Mariangela; Annabella Cerliani autrice e amica storica; e Sergio Escobar, direttore del Piccolo Teatro di Milano. Parole che si accompagnano ai filmati delle Teche Rai e che rievocano gli studi di pittura di Mariangela all’Accademia di Brera negli anni ’60, periodo in cui frequentava il bar Jamaica, crocevia di artisti come i fotografi Ugo Mulas e Mario Dondero. E c’è anche il suo lavoro come vetrinista a La Rinascente – dove conobbe un giovane Giorgio Armani – che le servì a finanziare i primi corsi di recitazione. E ancora, l’ingresso a 19 anni nella compagnia di Fantasio Piccoli, i primi ruoli con Dario Fo, i film “Settimo: ruba un po’ meno” e “La colpa è sempre del diavolo”.Obiettivo, inoltre, sull’incontro decisivo con Luchino Visconti con cui la Melato recitò un ruolo nel 1967 in “La monaca di Monza” e in seguito ne “L’inserzione”. Ed è lei stessa a rievocare quell’esperienza nei filmati tratti dai programmi tv “Per Luchino Visconti”, “Fratelli d’Italia” e “Il Caffè’.Risale, invece, all’estate del 1969 il ruolo di Olimpia nell’allestimento di “Orlando furioso” di Luca Ronconi al Festival dei Due Mondi di Spoleto che segna l’inizio di un’intensa collaborazione ultraquarantennale tra l’attrice e il regista. Nel 1970, il suo primo grande successo teatrale nella commedia musicale di Garinei e Giovannini “Alleluia brava gente” con Renato Rascel e Gigi Proietti. E sempre a questi anni risale una “Canzonissima” presentata da Pippo Baudo in cui la Melato appare in scena uscendo da una valigia.E’ un periodo in cui l’attrice si divide fra teatro e cinema e incarna personaggi memorabili in film dal forte impegno civile e sociale come “La classe operaia va in paradiso” di Elio Petri accanto a Gian Maria Volonté.Ma ai primi anni 70 risale soprattutto il forte legame sentimentale di Mariangela con Renzo Arbore, interrotto amichevolmente nei primi anni’80, ma destinato a restare indelebile.Un altro sodalizio decisivo della Melato è quello con Lina Wertmùller in tre celebri commedie grottesche girate con Giancarlo Giannini e diventate presto di culto: “Mimi metallurgico ferito nell’onore” (1972), “Film d’amore e d’anarchia” (1973) e “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” (1974).