Margot Robbie sarà Barbie

Accordo Mattel-Warner Bros, nell’anno del 60/mo della bambola

Compie 60 anni a marzo, ma se li porta decisamente bene Barbie e festeggia con un debutto ad Hollywood. La bambola sarà interpretata in carne, ossia e capelli biondi da Margot Robbie nel primo film Live-action (dopo diversi di animazione). Mattel ha raggiunto un accordo con Warner Bros per la produzione e l’annuncio mette le ali ai titoli Mattel, che salgono all’avvio degli scambi a Wall Street del 4,77%. Margot Robbie, che lo scorso anno ha sfiorato l’Oscar con l’interpretazione della pattinatrice Tonya, è attesa in sala il 17 gennaio come coprotagonista di Maria regina di Scozia, in cui interpreta la regina Elisabetta I. Nel nuovo atteso film di Tarantino è Sharon Tate in Once Upon a Time in Hollywood, incentrato sugli orribili fatti di sangue avvenuti al numero 10050 Cielo Drive a Los Angeles per mano di Charles Manson. “Nei suoi quasi 60 anni, Barbie ha consentito ai bambini di immaginarsi in ruoli dalla principessa al presidente. Sono onorata” ha detto l’attrice e produttrice australiana, 29 anni.

Ansa