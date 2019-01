La rivelazione di Walter Nudo: «Sono casto da tredici mesi»

Ospite di «Pomeriggio 5», il vincitore del «Grande fratello Vip» ha svelato che non fa sesso da quando ha rotto con Céline Mambour: «Non ho ancora incontrato la donna giusta». E a Francesca Cipriani, che ha fatto sapere via tv d’essersi innamorata di lui, ha lasciato ben poche speranze: «Non voglio illuderla. Devo ancora chiarirmi con la mia ex moglie, il nostro è un rapporto profondo»

«Sono casto da tredici mesi». Ospite di Pomeriggio 5, l’attore canadese Walter Nudo, 48 anni, è tornato a parlare della sua lunga astinenza sessuale. Il motivo? Da quando circa un anno fa si è lasciato con la stilista francese Céline Mambour, sposata a Las Vegas nel 2010, nessuna fanciulla è riuscita a suscitare il suo interesse. «Non ho ancora incontrato una donna che mi ispiri tanto da farlo», ha spiegato a Barbara D’Urso. «Non ho fatto voto di clausura, semplicemente non ho sentito il bisogno di sesso. Se ho sete bevo, se non ho sete non devo bere per forza», aveva già chiarito il mese scorso.Un metro e novantatré di muscoli e tatuaggi, il sex symbol che ha trionfato alla prima edizione dell’Isola dei famosi e all’ultima edizione del Grande fratello Vip al momento si professa single («sto bene così»). E dice d’essere innamorato solo dei suoi figli Martin Carlos ed Elvis, 22 e 19 anni, entrambi ballerini professionisti, belli come il papà, nati dalla precedente relazione con la ballerina Tatiana Tassara. All’ex spogliarellista, karateka e cameriere, le pretendenti non mancano davvero. Di recente ha rubato anche il cuore della prorompente Francesca Cipriani, che proprio a Pomeriggio 5 s’è detta «innamorata» persa di lui. Nudo, però, parlando con Barbara D’Urso è stato chiaro: «Non voglio illudere nessuno, le persone hanno sentimenti che vanno rispettati. Va bene andare a mangiare fuori insieme, ma io devo ancora parlare con Céline, il nostro è un rapporto delicato e profondo, ci sono ancora delle cose da risolvere». D’altronde l’ex moglie, quando lui era nella casa del Grande fratello, gli aveva scritto un lettera d’amore che lo aveva commosso: «Quello che c’è tra noi è unico, così forte e così profondo che non esistono distanze che possano allontanare i nostri cuori. Ormai non esiste più angolo in questo mondo abbastanza lontano dove tu possa andare senza che io ti trovi, ti raggiunga e baci le tue labbra per ricordarti semplicemente quanto ti amo». La parola fine, su questo matrimonio, non sembra ancora scritta.

Roberta Mercuri, Vanity Fair