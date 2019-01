Chi è Ginger Gonzaga, la 34enne che ha fatto ritrovare il sorriso a Jim Carrey dopo il suicidio della ex

Dopo la scomparsa di Cathriona White, morta nel 2015 per un’overdose di farmaci, l’attore era stato accusato di istigazione al suicidio

L’attore Jim Carrey, 56 anni, torna a sorridere e ritrova l’amore: dopo un periodo a dir poco difficile, la star è apparsa serena sul red carpet dei Golden Globe accanto al suo nuovo amore, ossia la 34enne Ginger Gonzaga. Lui e l’attrice, più giovane di lui di oltre vent’anni, sono alla loro prima apparizione pubblica. Candidato “come miglior attore in una serie comedy” grazie al ruolo interpretato in Kidding, Carrey si è presentato sul tappeto dei Golden Globe col suo nuovo amore, che è anche co-protagonista della serie tv. I due, come conferma People e come dimostra l’affiatamento della loro apparizione pubblica, sono ufficialmente una coppia e grazie a questa unione Jim Carrey sembra essere uscito dal periodo di profondo buio in cui era crollato dopo la morte della sua ex compagna. Dopo la scomparsa di Cathriona White, morta suicida nel 2015 per un’overdose di farmaci, l’attore non era più apparso in pubblico affianco ad una donna. A causa della morte della White, Carrey aveva dovuto affrontare anche vicissitudini giudiziarie: la famiglia della donna lo aveva trascinato in tribunale con l’accusa di istigazione al suicidio. L’attore era poi stato scagionato.

Huffington Post