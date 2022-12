Francesco Totti e Noemi Bocchi, ecco la loro nuova casa

L’ex calciatore e la sua nuova fiamma stanno traslocando, passeranno il primo Natale insieme

Attico e super attico per Francesco Totti e Noemi Bocchi che si sono trasferiti in un palazzo lussuoso a Roma nord per trascorrere il primo Natale insieme.

Il settimanale “Chi” ha paparazzato la coppia nella nuova dimora dove stanno traslocando: si tratta dell’ultimo e penultimo piano di una residenza con grandi balconi, a poca distanza dalla vecchia casa della Bocchi.

Totti e Noemi Bocchi, la convivenza è iniziata

Chi l’avrebbe detto l’11 luglio quando Francesco Totti e Ilary Blasi annunciarono la separazione, che l’ex calciatore avrebbe passato il Natale in una nuova casa con Noemi Bocchi? L’ex capitano della Roma e la bionda pariolina hanno bruciato le tappe in fretta. Prima lui in una lunga intervista ha detto di non essere stato il primo a tradire, ha fatto sapere che la storia con Noemi era cominciata a inizio 2022 (mentre l’anello da cinque carati che la Bocchi porta al dito sembra raccontare un’altra storia: Totti l’avrebbe ordinato prima della fine del 2021), ha confidato che la nuova fiamma lo sa capire e comprendere e che con Ilary invece c’era stato il gelo. Nel giro di qualche mese, Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati pizzicati sotto casa di lei, al mare, al ristorante, alle feste di compleanno (lei ha organizzato il party per i 46 anni di lui). Poi un mese fa il debutto ufficiale in Qatar, mano nella mano sul red carpet. E ora si aprono le porte della loro nuova casa e della loro nuova vita insieme.

Natale nella casa nuova

Nelle foto del settimanale “Chi” si vede Noemi Bocchi impegnata in un sopralluogo nell’attico: con alcuni tecnici guarda dal balcone, poi controlla che i traslocatori le consegnino i mobili. C’è anche il padre di Noemi che si dà da fare a verificare che tutto stia procedendo per il meglio. In serata nell’appartamento ci sono le luci accese, segno che la coppia ha già iniziato la sua convivenza in questo nido d’amore in cui trascorreranno ufficialmente il primo Natale insieme.

A Totti costerà caro

E se la convivenza con Noemi Bocchi procede in fretta e a gonfie vele, anche con Ilary Blasi Francesco Totti vuole arrivare a tempo di record a una soluzione pacifica. Agli amici l’ex capitano ha confidato di voler chiudere la pratica della separazione velocemente, anche se gli costerà caro. Sembra infatti che i legali siano al lavoro per un accordo extragiudiziale che possa accontentare le parti ed evitare altri strascichi per il bene dei tre figli, Cristian, Chanel e Isabel.