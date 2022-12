Film stasera in TV da non perdere mercoledì 7 dicembre 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 7 dicembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

The Equalizer – Il vendicatore, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Fortunato film d’azione con Denzel Washington. Un ex agente segreto torna in azione per salvare una giovane prostituta.

The Batman, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Nuovo film sull’Uomo Pipistrello con Robert Pattinson. Batman deve fronteggiare i tranelli dell’Enigmista.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Fatima, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Marco Pontecorvo dirige un film sugli eventi religiosi di Fatima nei primi anni del ‘900.

Il grande spirito, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Rocco Papaleo e Sergio Rubini in una pellicola surreale. Un rapinatore in fuga incontro un individu0 che afferma di essere un Sioux.

Fatima, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Marco Pontecorvo dirige un film sugli eventi religiosi di Fatima nei primi anni del ‘900.

A mano disarmata, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Claudia Gerini nel biopic sulla giornalista Federica Angeli, vittima di ritorsioni per le sue indagini sulla criminalità organizzata a Ostia.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Vacanze ai Caraibi, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Goliardica commedia degli equivoci a episodi con Christian De Sica e Massimo Ghini nel cast.

Bugiardo Bugiardo, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Jim Carrey è un avvocato che per un desiderio del figlio non riesce a dire più bugie.

Un milione di modi per morire nel West, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia con Seth McFarlane e Charlize Theron. Una donna spericolata aiuterà un uomo mite a riscattarsi.

FILM ROMANTICO DA VEDERE STASERA IN TV

Ange & Gabrielle – Amore a sorpresa, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Patrick Bruel e Isabel Carrè in una romantica commedia degli equivoci.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

La maschera di Zorro, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Anthony Hopkins, Antonio Banderas e Catherine Zeta-Jones in una rivisitazione delle avventure di Zorro.

FILM POLIZIESCO DA VEDERE STASERA IN TV

Out of Sight, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Jennifer Lopez e George Clooney in un thriller di Steven Soderbergh. Un rapinatore gentiluomo evade dal carcere e prende in ostaggio una poliziotta.

I PROGRAMMI IN CHIARO

The Keeper – La leggenda di un portiere, ore 21:25 su Rai 1

Tratto da una storia vera. Durante la prigionia in Inghilterra, un paracadutista tedesco viene notato per la sua abilità tra i pali.

Mi casa es tu casa, ore 21:20 su Rai 2

Cristiano Malgioglio alla conduzione di un format di interviste a personaggi noti.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Controcorrente, ore 21:20 su Rete 4

Rotocalco televisivo in cui si discute di politica e temi sociali, con Veronica Gentili alla conduzione.

Incastrati, ore 21:20 su Canale 5

Ficarra e Picone protagonisti di una serie comedy, con Tony Sperandeo.

Kickboxer: Retaliation, ore 21:20 su Italia 1

Sequel del famoso film con Jean-Claude Van Damme. Il protagonista viene costretto a combattere per sopravvivere.

Atlantide – Storie di uomini e mondi, ore 21:15 su La7

Andrea Purgatori conduce un programma di approfondimento su temi storici, di attualità e sociali.

X Factor 2022, ore 21:30 su TV8

Nuova edizione del famoso reality show musicale con Francesca Michielin alla conduzione e Fedez, Dargen D’Amico, Ambra Angiolini e Rkomi come giudici.

Una famiglia all’improvviso, ore 21:25 su Nove

Chris Pine ed Elizabeth Banks in una commedia. Grazie al testamento del padre, un giovane uomo d’affari scopre di avere una sorella di cui ignorava l’esistenza.