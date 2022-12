Elodie lancia “Ok. Respira”, annuncia il nuovo album e il live al Forum aspettando Sanremo

Sono tanti i progetti della cantante per il 2023, a partire dalla partecipazione in gara al Festival

Elodie lancia il nuovo singolo “Ok. Respira” che uscirà venerdì 9 dicembre. La cantante appare sui social con un nuovo look e anticipa che il nuovo album uscirà il 10 febbraio. Uno dei tanti importanti progetti del 2023 che la vedranno in gara sul palco del Festival di Sanremo, su quello del suo primo live al Forum Mediolanum e protagonista della sua prima docu-serie.

L’esperienza a Sanremo – Elodie è infatti tra gli artisti in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo dal 7 all’11 febbraio 2023. Torna ad essere tra i protagonisti della kermesse, calcando nuovamente il palcoscenico del Teatro Ariston, a tre anni dalla sua ultima partecipazione, nel 2020, quando si presentò con il singolo “Andromeda”. Nel 2021 Elodie è stata la co-conduttrice della seconda serata della 71esima edizione del Festival della canzone italiana, dimostrando il suo talento eclettico e misurandosi anche con due performance che hanno conquistato il pubblico a casa e la critica.

L’ultimo singolo e il film – Il 16 settembre Elodie ha lanciato il singolo “Proiettili” con Joan Thiele. Firmato anche da Elisa, il brano ha accompagnato l’esordio cinematografico della cantante alla 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con il film “Ti mangio il cuore”. La canzone riprende il tema del film di Pippo Mezzapesa, ovvero l’amore impossibile tra Marilena, moglie del boss dei Camporeale, interpretata da Elodie e Andrea Malatesta, erede della casata mafiosa, interpretato da Francesco Patané. “Ti mangio il cuore” è una storia di amore, di faida tra famiglie, ma soprattutto di coraggio”, ha scritto la stessa Elodie sul suo profilo Instagram e di questo racconta il brano.