Anticipazioni Amici 22: sorprese ed eliminazioni sofferte

Le anticipazioni di Amici della puntata che il pubblico televisivo vedrà questa domenica, 11 dicembre, sono ricche di emozioni. Come sempre, si tratta di “spifferi” che devono essere presi come tali e non necessariamente corrispondono a ciò che è effettivamente avvenuto in studio.

Amici News parla di eliminazione a sorpresa per la ballerina Ludovica. Stando alle anticipazioni, la scelta di eliminare Ludovica è toccata al suo stesso maestro, Emanuel Lo. Il coreografo e docente della scuola ha insistito negli ultimi giorni diverse volte con la sua allieva affinché si impegnasse per mantenere il suo banco mettendo una marcia in più. Tuttavia, questo non è bastato.

Alessandra Celentano ha stilato una classifica dei ballerini di questa edizione, con i risultati di tutte le gare di ballo e Ludovica si è classificata ultima. Questa la classifica:

Isobel Ramon Samu Gianmarco Maddalena Megan Mattia Rita Samuel a parimerito con Rita Ludovica

Dopo aver dovuto a malincuore dire addio alla sua stessa studentessa, Emanuel Lo di concerto con gli altri prof ha deciso di eliminare una volta e per tutte anche il banco del pubblico che era stato lasciato per far rimanere Asia nella scuola.

In parallelo si è anche svolta una gara di ballo giudicata da Garrison Rochelle, Veronica Peparini e Kledi, che hanno premiato nelle prime tre posizioni Isobel, Gianmarco e Ramon.

Altre sorprese ancora. Emma, è tornata in studio per giudicare la gara dei cantanti. Insieme a lei anche Achille Lauro. Ecco la classifica dei cantanti trapelata online e alcuni dei brani interpretati: