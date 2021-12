The Cure, ecco le date dei concerti in Italia

Tre anni dopo la loro esibizione alla Visarno Arena, nell’ambito di Firenze Rocks, nel 2022 i Cure saliranno torneranno in Italia con un nuovo spettacolo e un album di prossima pubblicazione per esibirsi sui palchi di quattro palazzetti italiani.

Robert Smith (voce e chitarra), Simon Gallup (basso), Jason Cooper (batteria), Roger O’Donnell (tastiere) e Reeves Gabrels (chitarra) con il loro Cure Tour Euro 22 suoneranno il 31 ottobre a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, il primo novembre al Mandela Forum di Firenze, il 3 novembre alla Kioene Arena di Padova, il giorno dopo saranno al Mediolanum Forum di Assago, in provincia di Milano. Ad aprire i concerti sarà il gruppo scozzese dei Twilight Sad.

Le vendite generali inizieranno alle ore 9 del 10 dicembre, ma dal giorno prima ci sarà la prevendita riservata a chi ha chiesto un voucher per uno spettacolo targato Barley Arts che nei mesi scorsi è stato cancellato o rinviato.

Il nuovo tour dei Cure arriverà in supporto al nuovo album di inediti. L’ultimo disco in studio della band, 4:13 dream, risale al 2008. Robert Smith, in una intervista di qualche tempo fa, aveva lasciato intendere che il prossimo album sarà con tutta probabilità l’ultimo della storia della band che, in oltre di carriera, con 27 dischi pubblicati ha fatto la storia del post punk e del rock in generale.

