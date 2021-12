Le nipoti di Lady Diana hanno parlato della loro infanzia

Sono giorni, questi, in cui il cognome di Lady Amelia e Lady Eliza è ormai sulla bocca di tutti: Spencer, l’attesissimo film sulla vita di Lady Diana – di cui sono (state) nipoti – uscirà a breve nei cinema italiani. La pellicola di Pablo Lorrain ovviamente non parlerà di loro ma ci mostrerà senz’altro un mondo – quello austero di Buckingham Palace e della royal family – dal quale Lady Amelia ed Eliza Spencer sono state volente o nolente lontane: le due nipoti della principessa Diana sono infatti cresciute a Cape Town, in Sud Africa. E di come fossero “circondate dalla povertà” ne hanno parlato in una nuova intervista con The Telegraph.



C’è tutto un mondo fuori dai cancelli di Buckingham Palace, e c’è una vita normale e fatta di gente reale anche lontano dall’élite aristocratica di Althorp, la tenuta degli Spencer che si estende su 5665 ettari nel Northamptonshire, in Inghilterra. È lo stesso mondo che hanno esplorato Lady Amelia ed Eliza Spencer prima di trasferirsi ufficialmente a Londra la scorsa estate. Le due gemelle 29enni, nate il 10 luglio 1992, sono le figlie nate dall’unione di Charles Spencer (fratello di Lady Diana) con l’ex modella Victoria Aitken. Dallo stesso matrimonio (il primo per Charles, che durò solo dal 1989 al 1997) sono nati anche Louis Spencer e Lady Kitty Spencer, di cui tanto abbiamo sentito parlare la scorsa estate in occasione del suo matrimonio in Italia (in pompa magna) con il businessman (milionario e 62enne) Michael Lewis. Premessa (genealogica) a parte, è proprio a Lady Amelia ed Eliza Spencer che Tatler (la rivista/“bibbia” dell’aristocrazia inglese) ha dedicato una copertina lo scorso gennaio 2021, consacrandole ufficialmente a socialite da tenere d’occhio. Ma chi sono davvero le due nipoti di Lady Diana?



Lady Amelia ed Eliza Spencer hanno avuto la fortuna di crescere (comunque) nel ricco sobborgo di Constantia a Cape Town dove, stando a dailymail.co.uk, non hanno mai avuto bisogno di usare i propri titoli reali. Della loro “infanzia normale e felice” ricordano anche i passatempi con il padre Charles, con cui giocavano a calcio, croquet, nascondino.



“Crescendo – hanno raccontato le due sorelle nell’intervista – la nostra casa è sempre stata piena di gente, siamo una famiglia allargata con tanti amici”. Il riferimento va ovviamente ai successivi matrimoni del padre Charles che, dopo la rottura con Victoria Aitken nel 1997, ha sposato Caroline Freud nel 2001 (è poi finita nel 2007) dando alla luce Lady Lara Spencer ed Edmund Charles Spencer. Dal 2011 è invece sposato con Karen Anne Spencer, da cui è nata l’anno seguente la piccola Lady Charlotte Diana (che oggi ha 9 anni).



uanto all’infanzia “normale” di Lady Amelia ed Eliza Spencer, le due nipoti di Lady Diana sono cresciute facendo volontariato: hanno prestato servizio in un asilo nido per orfani e venduto anche opere d’arte per raccogliere denaro per la tutela di cani e gatti randagi. Anche a Londra, dove si sono trasferite la scorsa estate, stanno cercando di realizzarsi al di fuori dei propri titoli royal. Al momento, sono state entrambe scritturate come modelle dall’agenzia Storm Model Managment, ma hanno idee ben chiare su cosa vogliono dalla propria vita.



Il sogno da realizzare ” da grandi”? Lady Amelia Spencer ha raccontato di voler diventare una wedding planner, Eliza invece sogna di diventare una interior designer. “A Londra – hanno raccontato – sembrano tutti così motivati, è una città che fa venir voglia di sviluppare a pieno il proprio potenziale”. Quanto a chi delle due gemelle sarà la prossima a regalarci un nuovo royal wedding davanti a cui sognare, sappiamo già che toccherà prima a Lady Amelia, che ha già comunicato le nozze imminenti con il futuro marito Greg Mallet. Ma non aspettatiamoci lo stesso buzz delle nozze della sorella Kitty a Roma: “Abbiamo gusti diversi”. E così sia.



Elle.com