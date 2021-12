GF Vip, Alex Belli sorprende: “Se non risolvo con Delia Duran, amen”

Alex Belli spiazza al Grande Fratello Vip 6: “Se non risolvo con Delia Duran, amen”

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del GF Vip 6. E anche in questa occasione grande protagonista è stato Alex Belli, il quale ha rivelato di essere molto confuso sui sentimenti che prova per Soleil Sorge e per la moglie Delia Duran. Una volta finita la lunga diretta il popolare attore del Grande Fratello Vip ha fatto una lunga chiacchierata con Soleil Sorge. E tra una chiacchiera e l’altra l’attore, come ha riportato il blog Biccy.it, non ha fatto mistero che se una volta uscito dalla casa più spiata dagli italiani non riesce ad aggiustare la situazione con Delia Duran se ne farà una ragione andando avanti con la sua vita:

“Se non riesco a risolvere con Delia? Amen…Andrò avanti…”

Alex Belli al GF Vip ha comunque tenuto a precisare che farà qualsiasi cosa pur di farsi perdonare dalla moglie: “Questo è il mio obiettivo…”

Anticipazioni GF Vip, Alex Belli confessa: “Sono pronto a rimettere ima gioco tutto con Delia Duran”

Alex Belli, parlando sempre con Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 6, ha poi fatto un’altra confessione su Delia Duran. Cosa ha detto? L’attore, come riportato dal portale Biccy.it, ha dichiarato che se è bastato ciò che è successo al GF Vip per mandare in crisi il suo matrimonio con Delia Duran allora è pronto a rimettere in gioco tutto senza battere ciglio: “Se questo è bastato per chiudere, rimetto in discussione quello che avevo con lei. Credo sia un ragionamento razionale…”

Successivamente l’attore del Grande Fratello Vip 6, Alex Belli, il quale ha confessato ieri in diretta di aver avuto l’idea di abbandonare il gioco, ha poi svelato di essersi messo in gioco in questi mesi.

Alex Belli al Grande Fratello Vip dichiara: “Se Delia viene a prendermi sono pronto a lasciare”

Alex Belli, come riportato da Biccy.it, ha poi dichiarato di essere comunque pronto ad abbandonare il GF Vip 6 pure domani qualora sua moglie Delia Duran dovesse presentarsi sul tappeto rosso per portarlo via: “Se venisse sul tappeto rosso, io sarei pronto ad andare via senza pensarci due volte…” Alex Belli ha anche ammesso di credere che l’unica soluzione sia andare via dal Grande Fratello Vip per stare lontano da Soleil e non far più soffrire la moglie Delia Duran.

