Tina Cipollari, malore per l’ex marito Kikò: ricoverato d’urgenza in ospedale

Un anno difficile per Kikò (Chicco Nalli) , ex marito di Tina Cipollari. Dopo l’aggressione avvenuta ad ottobre scorso, l’hairstylist si è sentito male ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale con “forti dolori al petto”. Una volta arrivato al pronto soccorso, Kikò ha ricevuto le cure dei medici che, dopo aver effettuato esami cardiologici ed ematologici, hanno escluso l’ipotesi di un infarto. A causare i sintomi e il forte innalzamento di pressione sarebbe stato lo stress. I dottori, però, lo hanno trattenuto in ospedale per monitorare la situazione.

