Canale 5, domani tornano le storie di Melaverde: Raspelli racconterà i simboli del Natale

Domani Edoardo Raspelli (nella foto di Ranuccio Bastoni) vi proporrà il meglio di Melaverde. Si tratta di uno spazio dedicato alle storie più significative, un vero e proprio florilegio del meglio della narrazione della cultura enogastronomica italiana. Nella prossima puntata, che andrà in onda alle 11 e 20 su Canale 5, Edoardo Raspelli in una veste d’eccezione ci accompagnerà in un viaggio alla scoperta dei simboli del Natale. Per fare questo raggiungerà un garden a Mantova dove scopriremo le antiche leggende e i simbolismi legati a Babbo Natale, all’abete pieno di luci e colori e la storica tradizione del presepe, realizzato per la prima volta da San Francesco. Scopriremo poi come mantenere l’albero di Natale dopo le feste, l’antica arte dei bonsai e come realizzare centri tavole e segnaposti natalizi. Non mancherà il momento della gola dove Edoardo ci porterà in un ristorante in provincia di Brescia dove ripercorreremo i piatti legati al cenone della Vigilia e al grande pranzo di Natale.