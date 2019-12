Veronica Pivetti: “Farlo a 50 anni? Basta usare l’umorismo”

Veronica Pivetti ha scritto un romanzo erotico-comico. Nel romanzo (titolo “Per sole donne”, libro edito Mondadori), Veronica Pivetti “senza freni inibitori o pudore, racconta la storia di cinque amiche, indipendenti economicamente, senza figli, padrone di sé stesse, con esperienze diverse, tra avventure e sventure amorose”.

Intervistata dalla Stampa, l’attrice e conduttrice ha raccontato alcuni dettagli del suo libro: “Volevo sentire qualcuno parlare di come le donne di questa generazione vivono il sesso. Affronto questo tema a viso aperto. So che sto correndo un rischio enorme perché do un’immagine di me diversa da quella a cui il grande pubblico è abituato, ma ho deciso di dire la verità con un linguaggio che mi appartiene, non volgare ma schietto. E quello che racconto è vero, appartiene alla mia vita”.

“Non intendo dare perle di saggezza – continua la Pivetti parlando del libro- ma affrontare con leggerezza e far ridere su un argomento che è un tabù: il sesso a 50 anni dal punto di vista femminile”.

Ma Veronica Pivetti come si sente, nel suo corpo? “A 54 anni – risponde l’attrice sicura – molto abile, forte e attiva. Non diciamo cavolate che a 50 anni la donna si spegne. Semplicemente cambia”.

