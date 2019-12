Fabrizia De Andrè commossa in tv per la ritrovata sintonia con il padre: appello alla sorella per fare finalmente pace

Fabrizia De Andrè a Pomeriggio 5,

ospite di Barbara D’Urso, parla della ritrovata sintonia con il padre, Cristiano De Andrè. La 32enne è commossa nel guardare un servizio mandato in onda in cui si racconta come tra lei e l’artista 56enne sia tornato il sereno. Purtroppo, invece, è ancora lite con la sorella, a cui fa un appello.

Emozionata e commossa, Fabrizia De Andrè in diretta tv alla conduttrice dice: “Mio padre? Sono felice di aver ottenuto finalmente quello che ho sempre desiderato”. Il feeling con il genitore dopo anni di dissidi la rende felice.



Barbara D’Urso le domanda come mai invece la sorella Francesca De Andrè continui a essere distante non solo dal papà ma anche da lei.

Fabrizia spiega che è sempre a causa di quello che la 29enne crede sia stato un complotto ordito ai suoi danni proprio dalla sorella per farla lasciare con Giorgio Tambellini.

Si riferisce alla vicenda andata in scena al Grande Fratello 16. Fabrizia De Andrè lo smentisce ancora una volta. Poi aggiunge: “Francesca non risponde alle mie chiamate e ai miei messaggi. Ho avuto delle notizie dal suo agente quando è stata in ospedale. Per ora le lascio il suo spazio”.

La presentatrice la invita a fare un appello per Francesca. Fabrizia De Andrè è disponibilissima, vorrebbe fare pace con la mora e, rivolgendosi direttamente alla sorella, dice: “La mia porta è sempre aperta. Pensaci bene, ti stai perdendo gli anni più belli di Riccardo”. Sta parlando di suo figlio avuto a gennaio 2018 da un relazione ormai conclusa.

