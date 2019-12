Giulia De Lellis e gli auguri a Maria De FIlippi: “Inquadrata per bene da subito”

Il 5 dicembre è stato il compleanno di Maria De Filippi, che ha spento 58 candeline. A farle gli auguri anche Giulia De Lellis, che l’ha incontrata a Uomini e donne per corteggiare l’allora tronista Andrea Damante, che poi diventerà il suo fidanzato. Per l’occasione Giulia, ora famosa influencer e in coppia col pilota Andrea Iannone, ha postato un vecchio video della trasmissione in cui Maria le dà della impunita mentre lei risponde di essere orgogliosa: «Inquadrata per bene da subito – ha scritto nella didascalia del post – Chi se la ricorda questa?! Tra un rimprovero e l’altro, una discussione, una cazziata, una risata, un consiglio, forse di più.. il tempo che passa, le cose in continuo cambiamento, ma io che sono sempre io.. Quell’impunita lì, un po’ più grande. E lei è sempre lei! Alcune cose non possono cambiare poi così tanto .. Immensamente grata! Se devo dire grazia a qualcuno, oltre che a me stessa, lo devo dire a lei! Buon compleanno Maria e grazie. Grazie anche ai miei amori, soprattutto per il video».

