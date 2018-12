David Gandy papà, è nata Matilda

Il modello e la compagna Stephanie Mendoros sono diventati genitori la settimana scorsa, ma la notizia è trapelata solo ora. L’annuncio lo ha dato il neo papà via social.

A preoccuparlo c’è solo una cosa: essere in minoranza perché circondato da donne (cane compreso)

David Gandy è diventato papà. Il modello britannico, 38 anni, conosciuto in tutto il mondo soprattutto perché testimonial di un profumo, ha avuto una bambina, Matilda, dalla fidanzata Stephanie Mendoros, professione avvocatessa. L’annuncio, via social, come ormai abitudine tra le celeb, con uno scatto che della piccola mostra solo un cappellino con pon pon. L’occasione importante, la prima passeggiata insieme a Dora, la cagnolina di casa.

«La bellissima Matilda è nata la scorsa settimana, madre e figlia stanno incredibilmente bene. L’unica cosa che mi preoccupa è che ora sono in minoranza», ha scritto scherzando David, che vive in una casa dove anche il cane è una femmina.

La notizia dell’arrivo del primo figlio David l’aveva confermata a Vanity Fair qualche mese fa, raccontando anche le preoccupazioni legate alla paternità. «Spero di essere un padre di quelli buoni» aveva detto emozionato. «Mio padre con me è stato fantastico, e anche mio nonno è meraviglioso. Sono due persone molto diverse, ma sono entrambi grandiosi. Spero di poter prendere il meglio da entrambi. Poi qualche errore potrà capitare, è impossibile essere genitori perfetti. Il mio lavoro di padre è quello di proteggere. Di certo, non posterò le foto di mio figlio o figlia su Instagram. Sono molto riservato». Una promessa rispettata. Sarà Matilda, da grande, a decidere se farsi vedere.

Antonella Rossi, Vanity Fair