Corona preoccupa la Moric con il tatuaggio del diavolo. Nina: “Ti prego, non andare nel buco nero”

Da quando Fabrizio Corona è uscito dal carcere il suo rapporto con Nina Moric è migliorato. I due ex hanno fissato delle regole specifiche per il bene del loro figlio Carlos Maria. L’adolscente, infatti, è tornato a vivere con la madre e la vita dei tre è più serena.

Nonostante l’ex re dei paparazzi non riesca a tenersi vicino una donna per più di qualche mese e non riesca a stare fuori dai “guai”, Corona sembra condurre una vita tranquilla. Ma nelle ultime ore è successo qualcosa che ha fatto preoccupare la modella croata.

Fabrizio Corona, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto. Sui suoi palmi della mani si vedono due nuovi tatuaggi: una croce e un muso di diavolo. Centinaia i commenti, ma fra questi balza all’occhio quello della Moric: “Fabrizio ti prego non andare nel tuo buco nero. Ho bisongo di te, anzi abbiamo bisogno. Carlos ti ama. Sii presente”.

Di quale buco nero sta parlando Nina? Cosa sta combinando Fabrizio Corona?

Anna Rossi, Ilgiornale.it