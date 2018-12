Ascolti tv, vince il film tv “I nostri figli”

Straordinario risultato per il film tv “I nostri figli” interpretato da Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti, prodotto da Rai Fiction e trasmesso su Rai1 ieri, giovedì 6 dicembre, che ha stravinto il prime time con 5 milioni 440 mila spettatori e uno share deel 24.5.

Su Rai2 il film “Cars 2″ ha ottenuto 649 mila spettatori e il 2.8 di share. Buoni ascolti su Rai3 per il meglio de “La Tv delle Ragazze – Gli Stati generali 1988 – 2018” con il 5.1 di share e 1 milione 60 mila spettatori.

Nel preserale di Rai1 “L’Eredità” arriva al 23,5 di share, con 4 milioni 545 mila spettatori, mentre in access time “I soliti ignoti – Il ritorno” ha totalizzato 5 milioni 245 mila e il 21 di share. Entrambe le trasmissioni vincono le rispettive fasce di ascolto.

In seconda serata ancora ottimi ascolti per “Porta a Porta” che è stato seguito da 1 milione 301 mila spettatori e uno share del 13.9

Su Rai3 prosegue la serie positiva del programma “Alla lavagna!!!”, che raggiunge 1 milione 274 mila spettatori e il 5.5 di share.

Nel pomeriggio di Rai1 “Vieni da me” è stato visto da 1 milione 613 mila spettatori, share dell’11.9. A seguire “Il paradiso delle signore” raggiunge il 13.4 con 1 milione 500 mila. Bene la seconda parte de “La vita in diretta”, con 1 milione 815 mila e il 14,7 di share.

Le reti Rai si aggiudicano la prima serata con 9 milioni 509 mila spettatori e il 38.9 di share, la seconda serata con 3 milioni 766 mila e il 34.5 e l’intera giornata con 3 milioni 723 mila e il 37.4.