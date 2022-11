Stranger Things: in vendita Creel House, la casa di Vecna

La villa di 6mila metri quadri si trova a Rome, in Georgia, ed è acquistabile per 1,5 milioni di dollari, oltre il triplo del prezzo a cui fu comprata nel 2019

Creel House, la casa dell’orrore della quarta stagione di Stranger Things, è in vendita. Anche se non proprio a un prezzo accessibile da tutti. La villa, che in realtà si chiama Claremont House, si trova sulla East Second Avenue di Rome, in Georgia, ed è stata recentemente ristrutturata dagli attuali proprietari, prima di diventare uno dei più affascinanti set della serie tv Netflix visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick.

PREZZO PIÙ CHE TRIPLICATO

Il prezzo della casa in cui hanno vissuto Victor Creel e la sua famiglia, prima che la maledizione di Vecna si abbattesse su di loro, è di 1,5 milioni di dollari, più del triplo dei 350mila dollari a cui era stata acquistata solo tre anni fa. Merito della serie tv, certo, ma anche degli importanti lavori di restauro che l’hanno riportata al suo antico splendore. La villa di 6mila metri quadri è stata fatta costruire nel 1882 dal Colonnello Hamilton Yancey ma ora non sembra affatto dimostrare i suoi 140 anni.

SETTE CAMERE DA LETTO E SETTE BAGNI

La casa è costituita da sette camere da letto e altrettanti bagni. Naturalmente al suo interno ci sono tutte le varie stanze apparse nella serie, a partire dalla sala da pranzo “dove la telecinesi non viene più praticata durante i pasti”, come recita l’annuncio pubblicato in rete che gioca proprio sui riferimenti di Stranger Things evidenziando la presenza di “un salotto adiacente, perfetto per giocare a Dungeons & Dragons” e di “un salotto ideale per ospitare le riunioni dell’Hellfire Club”.