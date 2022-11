Film stasera in TV da non perdere lunedì 7 novembre 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 7 novembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Il Mammone, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Andrea Pisani, Diego Abatantuono e Angela Finocchiaro nel remake della commedia francese “Tanguy”. Due genitori si alleano per cacciare il figlio viziato da casa.

I poliziotti di riserva, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Will Ferrell e Mark Wahlberg in una commedia d’azione. Dopo la morte di due colleghi di ruolo superiore, due poliziotti da scrivania devono risolvere un caso spinoso.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

L’età dell’innocenza, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Daniel Day Lewis, Winona Ryder e Michelle Pfeiffer in un film in costume di Martin Scorsese.

La campionessa, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film biografico su una tenace ragazza che diventerà la prima fantina donna a vincere la Melbourne Cup.

Governance – Il prezzo del potere, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Massimo Popolizio e Vinicio Marchioni in un dramma. Il manager di un gruppo petrolifero prepara una vendetta contro chi lo ha coinvolto in un’inchiesta.

Tutti lo sanno, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Javier Bardem e Penelope Cruz in un dramma familiare ambientato in un paesino della Spagna.

FILM ROMANTICO DA VEDERE STASERA IN TV

La cena perfetta, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Salvatore Esposito e Greta Scarano in una commedia romantica. Un criminale incaricato da un boss di gestire un ristorante troverà altre strade grazie a una chef molto grintosa.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Viaggio in Paradiso, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Mel Gibson in un action. Un detenuto cerca la fuga da un carcere insieme a un bambino prigioniero.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Heidi, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Trasposizione cinematografica del famosissimo romanzo da cui è stato poi tratto anche un cartone animato.

FILM DI GUERRA DA VEDERE STASERA IN TV

1917, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Capolavoro bellico di Sam Mendes con Benedict Cumberbatch e un grande cast. Due soldati inglesi devono trasportare un messaggio attraverso le linee nemiche.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Il bunker, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Una famiglia afroamericana in difficoltà accetta di rifugiarsi nel bunker dei vicini ma si rivelerà una scelta sbagliata.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Tutto per mio figlio, ore 21:25 su Rai 1

Un allevatore di conigli decide di non piegarsi alle richieste di pizzo della camorra per dare un esempio morale al figlio.

School of Mafia, ore 21:20 su Rai 2

Nino Frassica ed Emilio Solfrizzi in una commedia. Tre rampolli della malavita newyorkese vengono spediti in Sicilia per prendere lezione di criminalità organizzata.

Report, ore 21:00 su Rai 3

Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Sigfrido Ranucci.

Quarta Repubblica, ore 21:20 su Rete 4

Programma televisivo che si occupa di trattare, con ospiti e approfondimenti, i principali temi della politica.

Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce questa edizione del Grande Fratello Vip, ormai arrivata ai suoi momenti chiave.

Operazione 6/12 – Attacco al presidente, ore 21:20 su Italia 1

Un gruppo terroristico finlandese vuole compiere un attentato al presidente nel giorno dell’indipendenza.

Grey’s Anatomy, ore 21:15 su La 7

Ennesima puntata della nota serie americana che segue le vite di alcuni medici e le loro evoluzioni sentimentali.

Gomorra – La Serie, ore 21:30 su TV8

Salvatore Esposito e Marco D’Amore in una delle serie tv italiane più famose degli ultimi anni.

Little Big Italy, ore 21:15 su Nove

Il ristoratore Francesco Panella va alla scoperta dei ristoranti italiani in giro per il mondo.