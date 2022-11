Ferrero Rocher torna in TV con una nuova piattaforma di comunicazione che è un’ode a chi sa trovare, ogni giorno, il lato straordinario della vita

Ferrero Rocher torna in tv con una nuova piattaforma di comunicazione che è una vera e propria ode a chi sa trovare, ogni giorno, il lato straordinario della vita. Una dedica diretta ai propri consumatori che, proprio grazie al gusto unico e all’esperienza multisensoriale di Ferrero Rocher, riescono a ritagliarsi dei piccoli momenti capaci di dare un tocco speciale alla routine.

La campagna è on air dal 6 novembre sulle principali emittenti televisive digitali e satellitari e sui canali digitali e social, accompagnata dal payoff “Accendi l’oro che è in te”, invito ad arricchire la propria realtà quotidiana con un po’ di straordinario. Leo Burnett firma la creatività, Zenith la pianificazione media che coinvolge, oltre all’Italia, la Germania per poi estendersi successivamente anche ad altri Paesi europei.

Dietro le quinte della nuova comunicazione, un intenso lavoro strategico guidato da Leo Burnett che si è basato su uno studio approfondito dei nuovi bisogni e comportamenti dei consumatori europei. L’insight emerso è che le persone hanno oggi sviluppato una capacità unica nel trovare ogni giorno quel piccolo dettaglio capace di rendere straordinaria la routine.

Su questa evidenza è stata costruita tutta la creatività che sulle note contemporanee di “Brighter Days” di Emeli Sandé, punta a comunicare i punti di forza del brand – il gusto squisito e la qualità costante che derivano dall’attenzione per gli ingredienti – in modo sempre più autentico ed empatico a tutto il suo pubblico e in particolare alle nuove generazioni.