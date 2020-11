“Lorella Cuccarini sarà la nuova professoressa di ballo ad Amici”

Lorella Cuccarini non abbandonerà la tv, questo è quanto emerge dalle pagine del settimanale Oggi, dove si parla di una possibile partecipazione della conduttrice ad Amici. Data la sua competenza ed esperienza nel ballo, Maria De Filippi l’avrebbe chiamata come professoressa di danza accanto ad Alessandra Celentano. Una nuova ripartenza, quindi, per la ballerina che non aveva trovato una sua collazione in Rai, dopo l’addio a “La vita in diretta”.

La notizia si era già fatta largo sul web in questi giorni, ma è stato proprio il settimanale a darne una conferma. Lorella Cuccarini, che non si è vista riconfermata in Rai, potrebbe quindi passare alla Mediaset e data la sua esperienza nel mondo del ballo, ricoprire il ruolo di insegnante di danza, accanto all’immancabile Alessandra Celentano, ormai volto iconico del talent show di Canale 5. Al momento, però, sia da parte del programma che da parte della conduttrice non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale.

L’ultima esperienza di Lorella Cuccarini in Rai, non è di certo passata inosservata, dal momento che la sua “cacciata” dall’azienda è diventata un vero e proprio caso mediatico. Presentatrice insieme ad Alberto Matano de “La vita in diretta”, che li ha visti insieme durante il difficile periodo del primo lockdown, la Cuccarini non è stata riconfermata alla conduzione del programma e in risposta a questo scacco da parte della rete ammiraglia ha diffuso una lettera nella quale lamentava un comportamento ostico e maschilista che il giornalista avrebbe avuto nei suoi confronti nei mesi della co-conduzione. Matano dinanzi a queste accuse dopo un primo silenzio, non ha esitato a rispondere, smentendo quanto dichiarato sul suo conto e preparandosi a condurre La vita in diretta in solitaria. Intanto, nella sua ultima ospitata a Verissimo, la ballerina ha ribadito nuovamente di aver ricevuto un trattamento a dir poco discutibile da parte di un’azienda nella quale ha sempre lavorato.

Ilaria Costabile, Tv.fanpage.it