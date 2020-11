L’ex marito di Adriana Volpe svela i motivi della separazione: “Mia figlia piange ogni volta”

Roberto Parli, ex marito di Adriana Volpe, lascia intendere esista un “segreto” alla base della fine del suo matrimonio con la popolare conduttrice tv. “Sarebbe ora che qualcuno tirasse fuori peccato che non si giudica in 3 mesi ma in 14 anni una persona tu guardi la TV io la.vita reale !!!!gli scheletro dall’armadio”, scrive l’imprenditore sui social. E a proposito della figlia Gisele aggiunge: “Mia figlia piange ogni volta”.

Esisterebbero motivi non svelati alla base della fine del matrimonio tra Roberto Parli e Adriana Volpe. Lo lascia intendere l’imprenditore, ex compagno della popolare conduttrice tv. È la prima volta che Parli commenta la separazione da Adriana. La notizia era stata ufficializzata dal settimanale Chi che aveva raccontato la decisione dei due di allontanarsi. Fino a oggi, né Adriana né Roberto hanno affrontato pubblicamente i motivi della separazione. Ma con un post pubblicato su Instagram, l’uomo lascia adesso intendere che esistano motivi non ancora svelati alla base della decisione di separarsi.

Nella didascalia di una foto postata su Instagram in cui compare al fianco della figlia Gisele, travestita per Halloween, Parli scrive: “È Hallowen. Sarebbe il momento giusto che “qualcuno” tirasse fuori i propri scheletri dall’armadio. Ma, per me, è molto più appagante vedere felici i nostri figli. Ti amo Gisele… da sempre e per sempre”. Nei commenti, in risposta a un utente che gli augura di trovare una “compagna meno bella e famosa ma più sincera”, Roberto aggiunge: “Famosa ???? Di cosa???? Le mie ferite sono la mia famiglia e mia figlia che piange ogni volta”. In un’altra foto, invece, Parli replica a un follower che lo aveva accusato di avere cagionato la fine del suo matrimonio e aggiunge: “Peccato che non si giudica in 3 mesi ma in 14 anni una persona tu guardi la TV io la vita reale”.

Adriana, invece, per il momento ha preferito restare in silenzio. Terminata la sua esperienza al Grande Fratello Vip, la conduttrice ha preferito far scendere un velo sulla sua vita privata. Della relazione con il marito di era parlato a lungo quando Adriana era nella Casa di Cinecittà anche a causa del presunto – e sempre smentito dai diretti interessati – flirt con Andrea Denver, una simpatia che aveva provocato la gelosia di Roberto. Quel feeling nato spontaneamente non si è mai concretizzato e Adriana era rimasta al fianco del marito nel momento difficile segnato dalla morte del padre Ernesto Parli. Proprio la malattia dell’uomo l’aveva convinta a lasciare la Casa per poter stare vicino alla sua famiglia.

Roberto Parli è un imprenditore ed ex marito di Adriana Volpe. Nato a Lugano nel 1973, è manager della società RP & Blackmood che si occupa dell’affitto di ville e appartamenti di lusso tra la Svizzera e Monaco. Il matrimonio con Adriana fu celebrato nel 2008. Dal loro legame è nata la figlia Gisele.

FanPage