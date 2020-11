Johnny Depp lascia ‘Animali fantastici’: “Me l’hanno chiesto, ma continuo a battermi per la verità”

Johnny Depp non sarà più il terribile e spaventoso Grindelwald. La star lo ha annunciato sui suoi social scrivendo che gli “è stato chiesto dalla Warner Bros e ho accettato e rispettato questa richiesta”. Ciò nonostante l’attore definisce “surreale” il verdetto di Londra, che lunedì scorso ha visto il Sun vincere una battaglia giudiziaria contro di lui per averlo definito “picchiatore coniugale”. Nel frattempo la WarnerBros ha fatto sapere che il terzo capitolo della saga non arriverà più in sala nel novembre del 2021 ma non prima del 2022. “Il verdetto non cambierà la mia lotta per dire la verità e confermo che ho intenzione di presentare ricorso” ha scritto Depp nella sua dichiarazione “la mia determinazione rimane forte e intendo dimostrare che le accuse contro di me sono false. La mia vita e la mia carriera non saranno definite da questo momento nel tempo”. L’attore ha voluto anche ringraziare le persone che in questi ultimi giorni lo hanno supportato con messaggi e affetto dimostrando lealtà e sostegno “che mi hanno profondamente commosso”. Nelle ore subito dopo la sentenza sui social è diventato trending topic l’ashtag #JusticeForJohnnyDepp. L’ex moglie Amber Heard non ha voluto commentare la sentenza ma, come riporta il Daily Mail, ha organizzato una festa con parenti e amici con palloncini, gadget e un’enorme bottiglia di champagne gonfiabile.

