Giorgia Palmas e Filippo Magnini, quante coccole alla figlia Mia… nella loro nuova casa

La showgirl e il nuotatore hanno letteralmente perso la testa per la loro piccolina. E la loro nuova casa milanese è super lusso…

Giorgia Palmas e Filippo Magnini non riescono a trattenersi: sono solo coccole per la figlia Mia, nata poco più di un mese fa, il 25 settembre. E con la piccola, hanno finalmente finito di arredare la loro casa nuova di pacca a Milano…

“TU DORMI E IO MI INNNAMORO” – È soprattutto Filippo Magnini, papà per la prima volta, che perde la trebisonda davanti alla figlia Mia. La guarda sdraiata e placida sul fasciatoio o nel lettino e non si trattiene: “Mia tu dormi così e io mi innamoro sempre di più. Il piede è della mamma Gio Palmas o del suo papone?!?!”



E dal canto suo, mamma Giorgia Palmas, fa eco al suo grande amore: “Amo follemente”, tra baci e abbraccia. non finire…

LA NUOVA CASA – Intanto, Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno fatto a completare la loro nuova super casa a Milano, appena in tempo prima del nuovo lockdown del capoluogo lombardo. E la mostrano ai fan. Più innamorati che mai. Chissà mai che questo nuovo coprifuoco prolungato porti altre novità, visto che la precedente quarantena obbligata ha portato la figlia Mia…





