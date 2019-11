UeD, Giulio è pronto a scegliere Giulia? Raselli svela cosa sta accadendo

A Uomini e Donne la scelta di Giulio Raselli è vicina? A dare una risposta a questa domanda ci pensa lo stesso tronista, attraverso una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. Al settimanale dedicato interamente al programma condotto da Maria De Filippi, Giulio confessa che la sua scelta non è poi così vicina. Il pubblico di Canale 5 l’ha visto, nel corso delle ultime puntate, molto interessato alla nuova arrivata Giulia. Il suo percorso, però, sta procedendo anche con Giovanna e Irene. E mentre con la D’Urso, Raselli sembra aver trovato una certa complicità, con la Abate la situazione è ben diversa. Infatti, lo vediamo spesso discutere animatamente con Giovanna. I due pare non riescano a trovare dei punti d’incontro e le liti si accendono sia in esterna che in studio. Più volte, il tronista ha anche messo in discussione la sincerità della corteggiatrice, quasi sempre attaccata da Tina Cipollari. A questo punto, i telespettatori iniziano a credere che la scelta di Giulio possa ricadere proprio su Giulia!

E proprio su questa sicurezza del pubblico, il Raselli ci tiene a fare una precisazione: “Non c’è scritto da nessuna parte che Giulia sarà la mia scelta”. Senza alcun dubbio l’arrivo della corteggiatrice è stato molto bello ed è lui stesso a confermarlo, rivelando di aver provato delle sensazioni particolari. Questa per il tronista è la fase del suo trono ideale per capire cosa vuole davvero. Cercherà di comprendere le proprie esigenze, ma assicura: “La mia scelta non è così vicina”. Dunque, sembra proprio che per il momento non assisteremo all’uscita di scena di Giulio, il quale sicuramente vuole avere delle sicurezze maggiori. Intanto, durante la puntata del Trono Classico in onda oggi, Alessandro Zarino annuncia di avere una segnalazione proprio sul Raselli.

UeD, il percorso di Giulio Raselli prosegue: i baci con Giovanna e Irene

Il percorso di Giulio nel programma procede, ma ancora ammette di non avere le risposte che sta cercando. Nel frattempo, nella sua intervista parla dei baci che si è scambiato sia con Irene che con Giovanna. Entrambe sono riuscite a dargli qualcosa: “Due baci sentiti. Ho capito delle cose che mi aiuteranno nella mia scelta”. Non ci resta, dunque, che attendere ancora qualche tempo prima di vedere il Raselli fare la sua scelta.

Gossipetv