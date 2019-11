Miley Cyrus e Liam Hemsworth divorziano anche da Instagram

Se nel mondo reale la loro separazione non è ancora ufficiale, in Rete i due non si seguono più. Sembra essere davvero «the end» dopo dieci anni di tira e molla. Entrambi, del resto, hanno già nuovo «flirt»

Se mi lasci, ti cancello. Se nel mondo reale il loro divorzio non è ancora ufficiale, in quello virtuale il matrimonio tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth è già capitolo chiuso. Ma, si sa, la burocrazia è più lenta dei social.

Così in attesa di firmare l’accordo che metta fine a poco meno di un anno di nozze, la cantante e l’attore su Instagram non si seguono più.

Se n’è accorto Page Six, ma non è chiaro chi dei due abbia prima cancellato l’altro. La 26enne, però, è ancora follower del fratello di Liam, Chris, e il 29enne segue ancora la famiglia di Miley, tra cui sua sorella Noah Cyrus e suo padre Billy Ray Cyrus.

I due si sono separati lo scorso agosto, e la notizia è diventata pubblica mentre lei era in vacanza in Italia con la blogger Kaitlynn Carter. Secondo fonti vicine a entrambi, i problemi duravano già da un po’. Due caratteri diversi, infinite incomprensioni. Il risultato? Dieci anni di tira e molla, fino all’ addio che ora sembra essere quello definitivo.

La cantante, al momento, fa coppia con Cody Simpson, 22enne.

I due si sono già dedicati il primo tatuaggio di coppia, e un travestimento di Halloween. Hemsworth è stato, invece, recentemente fotografato con l’attrice Maddison Brown, 22 anni anche lei.

