Ascolti tv, hanno vinto i “Medici”

“I Medici-Lorenzo il Magnifico” su Rai1 vincono ancora la prima serata: la serie ha raggiunto ieri, martedì 6 novembre, 3 milioni 908 mila spettatori e uno share del 16.5.

Ancora bene Amadeus con “Stasera tutto è possibile”, in prima serata su Rai2, che fa registrare 1 milione 599 mila spettatori, share dell’7.6.

In prima serata su Rai3, in evidenza anche “#Cartabianca” di Bianca Berlinguer che ha ottenuto un milione 192 mila spettatori con uno share del 5.3.

Su Rai1, in seconda serata, la prima parte di “Porta a porta” è stata vista da 1 milione 145 mila spettatori, share del 10.2, mentre la seconda parte fa registrare uno share dell’8.9 con 466 mila spettatori.

Sempre grandi ascolti per “L’Eredità”, nel preserale di Rai1, che ha ottenuto 4 milioni 647 mila spettatori e il 23 di share, e per “I Soliti ignoti-Il ritorno” che nell’access prime time ha registrato 4 milioni 726 mila e il 18.1 di share.

Nel pomeriggio di Rai1 da segnalare: “Vieni da me” con 1 milione 605 mila spettatori e uno share dell’11.4, a seguire “Il paradiso delle signore”, con 1 milione 262 mila e l’11 e la seconda parte de “La vita in diretta”,con 1 milione 911 mila e il 15 di share.

Il Gruppo Rai vince la prima serata con 9 milioni 309 mila spettatori e uno share del 35.9, la seconda serata con 3 miloioni 939 mila e il 32.3 e l’intera giornata con 3 milioni 759 mila e il 36.1.