Compleanni celebri. “Striscia la notizia” compie trent’anni

Paolo Sottocorona, il gentiluomo che racconta il meteo

La Tv di Maramaldo «Il caldo percepito è una truffa» Paolo Sottocorona Anche in televisione succedono (raramente) i miracoli. Una presenza miracolosa in video, ad esempio, è quella di un gentiluomo, Paolo Sottocorona: non si capisce come possa essere accettato, e sopravvivere, nella dilagante sgangheratezza televisiva di oggi, le urla …