In arrivo un film tratto dalla serie “Breaking Bad”

Lʼautore del cult drama, Vince Gilligan, sarebbe attualmente al lavoro. Ancora non si sa se si tratta di un prequel o un sequel e se ci saranno Bryan Cranston e Aaron Paul

Secondo l’Hollywood Reporter e Deadline ci sarebbe una ghiotta sorpresa per i fan di “Breaking Bad“. A soli cinque anni dalla conclusione della serie cult, il creatore dello show Vince Gilligan sarebbe al lavoro su un film tornerebbe in qualche modo alle vicende legate al professore di chimica Walter White, divenuto narcotrafficante. Per ora i dettagli sono piuttosto scarsi e non si sa se il prodotto sarà diffuso al cinema o in televisione. Le riprese dovrebbero svolgersi in Nuovo Messico già a partire da questo novembre. Il film sarà scritto e diretto da Vince Gilligan, autore sia della serie originale che del suo spin-off, “Better Call Saul“.Tanti sono i dubbi che tormentano i fan. Per quanto riguarda la trama, potrebbe essere un’altra storia prequel oppure una continuazione di quella conosciuta? E poi, saranno coinvolti i protagonisti originali, Bryan Cranston e Aaron Paul? Attendiamo nuovi dettagli…

