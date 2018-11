Eminem regala il cinema alla sua città: due giorni di proiezioni gratis per ‘Bodied’

Il rapper ha prenotato l’intera sala di un cinema di Detroit per due serate in modo che gli spettatori potessero vedere il film che il musicista ha prodotto, ‘Bodied’, gratis. È una storia che gli è molto vicina

Eminem ha prenotato l’intera sala di un cinema di Detroit per due serate in modo che gli spettatori potessero vedere il film che il musicista ha prodotto, Bodied, gratis. Poi lo ha annunciato attraverso le sue pagine social, Twitter e Instagram, specificando gli orari delle proiezioni gratuite e spiegando che il principio per sedersi sarebbe stato quello del “first come first serve”, vale a dire chi prima arriva meglio alloggia.Bodied, uscito il 2 novembre nelle sale Usa e disponibile su YouTube Premium dal 28 novembre, è diretto dallo statunitense di origini coreane Joseph Kahn, già regista di alcuni video musicali di Eminem, tra cui quello girato per il brano Without Me che gli è valso un Grammy Award nel 2003. Racconta la storia di Adam Merkin (Calum Worthy), studente che si appassiona talmente tanto al mondo delle “battle” tra musicisti rap, alle gare di freestyle, da volerci scrivere la sua tesi di laurea. Iniziando a frequentare l’ambiente, quindi, il ragazzo si scopre anche piuttosto bravo con le rime. Il film diventa poi una questione razziale quando Adam, che è bianco, viene accusato di appropriarsi di elementi della cultura nera. Con immagini a tratti forti (c’è il sesso, ci sono corpi nudi, c’è la droga) e un linguaggio diretto e a volte brutale, al punto che il film è stato giudicato con rating “R”, il che vuol dire che per vederlo i minori di 17 anni devono essere accompagnati, ma anche ironico e divertente, il film che Eminem ha prodotto ricorda la sua storia personale, quella di rapper bianco che ha conquistato un mondo musicale inizialmente ostile, ma non è una vera autobiografia come era stato 8 Mile.Anzi il suo coinvolgimento come produttore è arrivato a film completato: “ho sempre avuto l’idea di coinvolgerlo – ha dichiarato il regista Kahn – ma non volevo andare da lui a chiedere soldi o appoggio per il mio film, perché tutti vanno da lui a fare richieste. Quindi ho realizzato il film e gliel’ho fatto vedere. Gli è piaciuto tantissimo ed è stato lui a decidere di diventare parte della squadra”. Kamikaze, l’ultimo album di Eminem, è uscito a sorpresa a fine agosto, a meno di un anno di distanza dal precedente, Revival. Bodied è quindi il lavoro che arriva come ultimo in un anno che ha visto il rapper impegnatissimo, anche autore della colonna sonora del film Marvel Venom.

