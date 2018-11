Elisa Isoardi. Matteo Salvini. Nicola Porro. Enrico Mentana.

La Tv di Maramaldo

Negli ultimi giorni un problema agli occhi mi ha impedito di seguire i programmi tivu per intero. Ho girellato da canale a canale e qualche idea me la sono fatta…

ELISA ISOARDI

Protagonista, su ogni rete, del gossip che spudoratamente ha messo in moto, annunciando la fine della sua relazione con Matteo Salvini. Pubblicando sui social la foto di loro due a letto. A Elisa interessano chiasso e clamore. Con Salvini ha fatto centro. A “La prova del cuoco”, invece, é un flop. Il bel programma di Antonella Clerici è stato distrutto: troppo caos, senza un filo conduttore. Però: audace sì, ma non fino al punto (per fortuna nostra) di invadere la cucina di Raiuno con il suo drammone amoroso. E solo quello poteva rialzare i modesti ascolti dell’ambiziosa Isoardi.

MATTEO SALVINI

Una conferma di quanti sostengono che il vicepremier, al di lá dell’aggressivitá in politica, è un uomo mite, misurato. “Ho amato, ho perdonato…”, ha risposto alla sua ex, evitando di ruzzolare in confidenze e pettegolezzi. Stefano Zecchi e Giuseppe Cruciani, gli ospiti maschi di Matrix – conduttore Nicola Porro – hanno apprezzato la sua misura. Un po’ meno le signore, Anna Falchi, Samantha de Grenet, Manfuso.

NICOLA PORRO

Per l’ennesima volta mi sono chiesto perché questo bravo e competente giornalista non riesca a sfondare, in tivu. Un’ipotesi, vedendolo alle prese con la storia Isoardi/Salvini? Porro è educato, elegante, resta a metà strada. Non sguazza, come si fa sempre nel trash, nei vari aspetti scabrosi e pruriginoso. Non si distingue tuttavia neanche per distacco e ironia. Fa tutte le domande che uno si aspetta, ma come se fosse un noioso dovere, in un’aula scolastica. Non coinvolge, non stuzzica e non pizzica.

ENRICO MENTANA

Eccolo, all’inizio di una delle sue abituali maratone, su La 7, questa volta sulle elezioni parziali americane. Mi viene in mente ciò che mi hanno spifferato alcuni amici: Enrico non lascia lo studio neanche durante gli intervalli per la pubblicità. Non si assenta neanche per fare pipì. Prostata di ferro! Oltre all’attenzione degli spettatori, Mentana cattura anche quella degli urologi. Non gli è da meno Bruno Vespa, forse più lodevole, essendo più anziano dell’antagonista.

