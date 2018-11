“Gf Vip”, Lory Del Santo ha raccontato la sua prima volta

Lory Del Santo non deve aver avuto un’infanzia facile. E, prima di andare a dormire, racconta ai concorrenti del Grande Fratello Vip: “Mia madre non parlava mai di quelle cose lì e a 17 anni non sapevo nulla”.

Addirittura, la piccola Lory non sapevo nulla delle mestruazioni: “Non avevo nessuna confidenza con mia madre e non sapevo nemmeno cosa fosse il ciclo. Quando sono andata da mia madre a dirglielo mi ha detto: ‘Beh, lavati'”. Difficile quindi poter parlare con qualcuno.

Ma la vita va avanti e Lory comincia a fare le sue prime esperienze. Incontra un uomo bellissimo e pensa che la sua prima volta sarà con lui. “Mi ha portato in un appartamento, si è tolto la giacca di pelle. Non posso fare brutta figura, penso. E così mi sono inventata una scusa e sono andata via”. Tutto sfuma, quindi.

Ma poi la prima volta arriva, quando incontra un uomo misterioso e bellissimo a Roma: “Mi sdraio sul letto, chiudo gli occhi. Poi 3, 2, 1 e lui si alza. È stata una cosa abbastanza rapida…”. E gli altri concorrenti: “Ma sei sicura che sia successo qualcosa?”. Ma Lory non si ferma e racconta di quando lui, al termine di questa performance non proprio esaltante, le dice: “Si vede che hai molta esperienza…”. Con grande soddisfazione per la Del Santo.

Rachele Nenzi, ilgiornale.it