Asia Argento ama Corona, ma papà Dario non approva

Tutta l’Italia parla dell’amore tra Asia Argento e Fabrizio Corona. C’è chi approva e chi disapprova. Gli utenti dei social network, soprattutto di twitter, amano come sempre sguazzare nello stagno melmoso della maldicenza, scrivendone di cotte e crude sulla vicenda. La cosa comunque sorprende – dopoutto, nemmeno un fervido scrittore avrebbe potuto ipotizzare una storia tra Corona e Asia Argento -, anche se non più di tanto. Il mondo da sempre ci ha abitutato alle storie d’amore tra “cattivi ragazzi”. Amori sempre contrastati dalle famiglie, che non vedevano di buon occhio questi baldi giovinotti. Il dissenso si ripropone anche in questo caso, con il padre di Asia – il maesro del cinema horror Dario – che alla trasmissione radiofonica I lunatici di Radio2 ha espresso il suo biasimo: “Questa storia di Corona non la conosco, mi hanno detto che sono uscite delle foto di Asia con lui, ognuno fa la sua vita. Non mi fa impazzire Corona, non per il gossip, ma per quello che ha combinato, per quello che ha fatto”.