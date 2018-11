Brad Pitt, ancora problemi con il divorzio da Angelina Jolie

Novità sul divorzio tra Brad Pitt e Angelina Jolie dopo la battuta d’arresto delle scorse settimane, il rumor di TMZ

Le indiscrezioni che trapelano sull’imminente divorzio tra Brad Pitt e Angelina Jolie non sono positive.Nonostante più e più volte i portavoce della coppia hanno dichiarato che sia Pitt che Jolie sentivano il bisogno di concludere la controversia al più presto per il bene dei figli, un rumor fa presagire che la battaglia legale è appena cominciata.

Lo rivela l’autorevole TMZ, affermano che Brad Pitt e Angelina Jolie, il prossimo 4 dicembre si troveranno di fronte ad un giudice per l’udienza definitiva che metterà fine anche alla custodia dei figli. Ma sembra che l’accordo stipulato in precedenza non è più valido, e quindi il giudice predisposto, dovrà sciogliere la riserva se affidare i figli a Pitt o alla Jolie. Non è dato sapere perché l’ingranaggio si è spezzato e cosa ha spinto i due a sguainare di nuovo l’ascia di guerra. In quello stesso contesto, il giudice dovrà decidere come spartire le proprietà condivise dalla coppia.

I legali comunque chiedono altro tempo. TMZ rivela che è stato depositato in tribunale un documento in cui si spera che il giudice possa decidersi sulla controversia almeno entro il giugno del prossimo giugno, così da tentare una nuova conciliazione tra Brad e Angelina. Ovviamente la disquisizione avverrà a porte chiuse, con l’aiuto di un giudice privato in pensione. Se i rumor di TMZ fossero veri, le indiscrezioni trapelate nei mesi scorsi, sarebbero nulle.

Eppure secondo una fonte interna alla coppia, sia Brad che Angelina, stanno soffrendo molto e sperano nonostante tutto di mettere un punto alla questione.

Brad Pitt è impegnato sul set del nuovo film di Tarantino, la Jolie invece ha da poco terminato le riprese di Maleficent 2.

Carlo Lanna, il Giornale