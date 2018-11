Ancora su Asia Argento. L’attrice insulta sua madre: “Sei una fallita, fai schifo, sei tr…”

Non c’è pace per Asia Argento. Dopo le accuse di Bennet, dopo la esclusione dalla giuria di X Factor, adesso deve fare i conti anche con sua madre

Tutta colpa del gossip per la sua storia con Fabrizio Corona. Una relazione che a quanto pare non sarebbe stata gradita dalla madre dell’attrice, Daria Nicolodi, che ha commentato così lo scoop di Chi: “Due signori di mezza età con felpa e cappuccetto… che si baciano. Un po’ inguaiata e inguaianti”.

La reazione di Asia Argento è stata durissima. Al punto da mandare un sms al veleno proprio alla Nicolodi. Un messaggino che la madre ha deciso di postare su Twitter: “Mia figlia Asia Argento mi scrive: la mia era una sciarpa, non un cappuccio. Fai schifo. Sei una donna pessima, madre già lo sai, una fallita, sola nel mondo. Torna nel tuo dimenticatoio. Ora hai veramente esagerato. Fottiti tro**”. Poi la battaglia si è spostata direttamente sui social con la madre che ha puntato nuovamente il dito contro la figlia: “Non parlare più di me. Se voglio, so farlo da sola. Non osare attribuirmi cose che non ho detto. Corona ha scritto dei bei libri dal carcere, hanno una loro freschezza. C’est tout. Sii gentile e prudente con le esternazioni che mi riguardano, please. La tua vità è pubblica, la mia no. Grazie”. Insomma tra le due adesso è scontro aperto.

