Su Mediaset Infinity “Io so chi sei”, la serie spagnola tra intrighi e misteri

In esclusiva su Mediaset Infinity è arrivata “Io so chi sei”, la serie poliziesca spagnola con Francesc Garrido, Blanca Portillo, Aida Folch e Carles Francino.

I primi otto episodi della serie sono disponibili on demand dal 25 settembre, mentre per le successive bisognerà attendere il 16 ottobre. Ambientata a Barcellona, “Io so chi sei” è un teso mystery thriller.

La trama

La serie segue le vicende di Juan Elias, carismatico avvocato e professore universitario, sposato con una celebre giudice e padre di due figli. L’uomo viene ritrovato mentre vaga lungo una strada solitaria, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. Ma non ricorda più: è completamente amnesico. Quando il giorno dopo la polizia ritrova la sua auto incidentata, scopre al suo interno il telefono cellulare e tracce di sangue della nipote ventiduenne Ana, scomparsa dopo l’incidente. Ramon, il padre della ragazza, muoverà mari e monti per ritrovarla e dimostrare che il cognato l’ha uccisa.

Il cast

Francesc Garrido, che interpreta il misterioso protagonista Juan Elias, guida il cast della miniserie. Al suo fianco la moglie Alicia Castro, interpretata da Blanca Portillo, già diretta da Pedro Almodovar e Milos Forman. Alex Monner è Pol Elias, l’attore protagonista in “Braccialetti Rossi” ed “Elite”. Susana Baitua è Ana Saura, la ragazza scomparsa, mentre Aida Folch è Eva, avvocatessa che lavora al caso per la famiglia di Ana.