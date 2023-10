Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa, che vacanza a Marrakech!

Appassionati di viaggi, Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa sono partiti alla volta di Marrakech con un gruppo di amici.

Dal Marocco la coppia invia l’album fotografico delle loro avventure tra notti nel deserto, giri al tradizionale mercato, relax in piscina e visita della città in un mix di amore e divertimento. Innamorati, amanti degli animali e della natura, sportivi e belli, l’inviato di Striscia e la modella italo-brasiliana sono una bomba di passione e simpatia.

Il viaggio in Marocco

Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa sono volati in Marocco con la scusa di brindare al compleanno dell’amica Alessandra. “Brava Ale che per i suoi 35anni ha deciso di festeggiare qui in Marocco, sostenendo questo paese nella sua fase di sua ripresa… è stato magico grazie BardosFamily” ha scritto la Moreira documentando la partenza da Milano alla volta di Marrakech. Poi la coppia ha inviato alcuni scorci della vacanza: “Una notte nel deserto. Tante emozioni… buona compagnia… e un ricordo che rimarrà per sempre nel cuore, grazie ragazzi” hanno scritto pubblicando un video con i momenti speciali con gli amici.

Juliana è cittadina italiana

Juliana Moreira da gennaio è diventata cittadina italiana. La modella insieme a Edoardo Stoppa ha documentato sui social l’ufficialità della sua doppia cittadinanza. Di origini brasiliane ma da 15 anni in Italia, la Moreira con Edoardo Stoppa ha due figli, Lua Sophie e Sol Gabriel. Juliana Moreira, 41 anni compiuti a ritmo di samba, ed Edoardo Stoppa, 54 a novembre, si sono sposati il 10 novembre 2017, dieci anni dopo essersi conosciuti. “Il segreto per una famiglia felice? Ascolto e impegno quotidiani”, hanno detto in un’intervista a Verissimo.