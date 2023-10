Isabella Rossellini posa per Vogue Italia: “grazie per avermi lasciato le rughe”

(di Federica Zito) Isabella Rossellini, attrice e modella a 71 anni posa sulla cover Vogue Italia e ringrazia la rivista per non aver ritoccato la sua foto lasciando in vista le sue amate rughe. Negli ultimi anni a causa dei social siamo stati abituati a vedere ragazze e donne postare foto del tutto innaturali con filtri e trucco, volti che rasentano la perfezione.

Invece c’è chi ancora oggi va fiero degli anni che passano come Isabella che è da anni una paladina della campagna no- botox, lei che non è mai ricorsa a punturine per sembrare più giovane.

Isabella Rossellini nell’intervista parla dell’incontro con Zhong Lin, fotografa che l’ha immortalata per Vogue: “Sul set mi sembrava di essere nello studio di Magritte. Le immagini di Zhong Lin hanno una dimensione poetica, raffinata ed elegante. E’ proprio questo che io chiedo alla moda e alla cosmesi. Voglio indicazioni su come essere elegante e raffinata. Apparire più giovane della mia età lo trovo molto riduttivo e comunque è una battaglia persa. […] Grazie per avermi lasciato le rughe, chissà che queste immagini possano abituare le persone a guardare la bellezza in modo diverso, senza discriminazioni.”

Di copertine nella sua carriera la Rossellini ne ha fatte tante, ma questa forse è quella che rimarrà per sempre nella memoria di tutti in un periodo dove ogni giorni si combatte contro la lotta ai pregiudizi fisici, etnici e tanto altro, ma anche contro quei pregiudizi legati al passar degli anni.

zitofederica.redazione@gmail.com