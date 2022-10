Tv, a “Dalla parte degli animali”, con l’On. Michela Vittoria Brambilla e la piccola Stella, uno “speciale” sugli animali selvatici del cras, poi i “chierichetti” di Don Cosimo e la pet therapy con cavallini e pecorella

Nel verde del Cras, insieme con la piccola Stella, l’on. Brambilla racconterà, per immagini, le più belle storie degli ospiti: Battista, ad esempio, un cervo traumatizzato dall’inseguimento dei cacciatori che non riusciva più a reggersi sulle zampe. Pian pianino, ha recuperato le forze e un giorno potrà tornare nel bosco, dove già si trova il gufo Potter, curato e liberato. La capriolina Fanny aveva solo una fattura, un problema relativamente facile da risolvere. Non mancheranno i servizi “esterni” della redazione. Conosceremo don Cosimo, sacerdote che dice messa con due “chierichetti” molto speciali: i simpatici cagnoloni Balù e Tempesta. E poi Malvina e la sua squadra di “Infermieri del cuore”, cioè una pecora, cavallini e cani, peluche in carne e ossa, che portano sollievo ad anziani e a persone che hanno bisogno di affetto…

Si moltiplicano le proposte di adozione. Sfilano per primi i cagnolini. Pac, quattro anni, segni particolari bellissimo. Bertoldino, costretto a mendicare per le vie, vecchietto sì, ma tutto sprint. Regina – ed è questa l’adozione del cuore – è una pointer da caccia timidissima perché ha subito dei maltrattamenti, ha la leishmaniosi in forme leggera, ma è molto affettuosa e cerca una casa al più presto. Aiutiamo anche la cavallina Luna, bionda e vezzosa e grande amica dei bambini. Per chi ama i gatti, Federico, bianco e rosso, è un’occasione imperdibile: uno sguardo di questo micio e scoccherà la scintilla. Per l’adozione live telecamere puntate sulla biondissima cagnolina di nome Missy. Una nuova rubrica ci insegnerà a conoscere meglio le razze canine. Questa volta parliamo dei Welsh Corgi, cani adorabili!



La parola passa all’onnipresente Lucky, o meglio al suo avatar. In tema con la trasmissione, dedicata ai selvatici, ci parlerà dei cerbiatti, i cuccioli di cervo. Ben due gli appelli per animali perduti: Bruschetta, meticcia color crema, che è scomparsa a Casal Abate di Marina di Squinzano, e la deliziosa gattina Caterina smarrita a San Vito lo Capo (Trapani). Entrambi i proprietari, Carlo e Massimo, attendono ansiosi loro notizie.



“Dalla parte degli animali”, attraverso la televisione, arriva nelle case di tutti gli italiani per promuovere le adozioni, combattere la vergognosa piaga del randagismo e diffondere la cultura del possesso responsabile. Protagonisti del programma sono gli animali che vivono nei rifugi. Grazie alla vetrina televisiva, cani, gatti, e tanti altri animali, riescono a trovare il calore di una casa, l’amore di una famiglia e, in poche parole, il posto che meritano. È una trasmissione a cura di Carlo Gorla, per la regia di Fabio Villoresi, realizzata in collaborazione con la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA).