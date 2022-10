Keanu Reeves vorrebbe interpretare Ghost Rider

“Penso che il modo in cui i film Marvel si sono sviluppati sia davvero spettacolare e sarebbe fantastico farne parte”, ha dichiarato l’attore

Keanu Reeves vorrebbe far parte di un film Marvel, nello specifico uno dedicato a Ghost Rider. Questo personaggio è l’alter ego di Johnny Blaze, uno stuntman motociclista che per poter salvare la vita del suo padre adottivo accetta di farsi impossessare da una entità demoniaca, Zarathos, trasformandosi in una creatura infernale con un teschio fiammeggiante al posto della testa. Ecco cosa ha dichiarato l’attore.

KEANU REEVES, LE SUE PAROLE

Che Keanu Reeves fosse un fan dei fumetti era cosa nota. Il celebre attore ha infatto ideato e scritto BRZRKR, una serie a fumetti composta da 12 numeri. Durante un’ospitata al Jimmy Kimmel Live, alla star di John Wick è stato chiesto quale personaggio Marvel avrebbe amato interpretare sul grande schermo il “Keanu” di 10 anni. “Reeves, 10 anni, vorrebbe… penso che probabilmente vorrebbe essere Ghost Rider” ha risposto il divo. Una rivelazione che ha entusiasmato tanto i fan dell’attore quanto quelli del fumetto, che da tempo avevano scelto Reeves come “interprete perfetto” del personaggio, precedentemente interpretato da Nicolas Cage. Durante l’intervista Reeves non ha però voluto dire nulla sui diversi ruoli che la Marvel gli ha offerto in passato e si è concentrato invece sulla sua ammirazione per i film. “È davvero fantastico”, ha detto. “Penso che il modo in cui si sono sviluppati i film Marvel e quello che sono sia davvero spettacolare e sarebbe fantastico farne parte“. L’amore è ricambiato: nel 2019 Kevin Feige, presidente di Marvel Studios, aveva rivelato al Comicbook.com che c’era il grande desiderio di trovare il modo giusto per includere l’attore nel franchise di supereroi.

KEANU REEVES PRESTO REGISTA?

Intanto pare che Keanu Reeves stia pensando di dirigere l’adattamento live-action per il grande schermo di BRZRKR, la serie a fumetti creata dallo stesso Reeves insieme al fumettista Matt Kindt e l’illustratore Ron Garney. L’attore ricoprirebbe anche il ruolo del protagonista e, in una recente intervista con Collider, ha svelato che il film sarà prodotto da Netflix, mentre la sceneggiatura sarà curata da Mattson Tomlin. Keanu Reeves si è già cimentato nel ruolo di regista quando nel 2013 ha diretto Man of Tai Chi. Come dichiarato dallo stesso artista 58enne, al momento le possibilità che diriga effettivamente il film su BRZRKR sono del 33%.