GF Vip 7: Sara Manfuso cacciata dallo studio

Nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip 7 è avvenuto uno scontro infuocato tra Signorini e Sara Manfuso.

Alfonso Signorini dopo aver concluso il capitolo Marco Bellavia, si è concentrato su Sara Manfuso che ha deciso di abbandonare la casa nei giorni scorsi. Passarle la parola, però, è stato un passo azzardato perchè l’ex concorrente ha deciso di strumentalizzare una scena avvenuta qualche settimana prima.

Facciamo un passo indietro. Qualche giorno fa, i fan più assidui del GF Vip avevano segnalato una scenetta abbastanza imbarazzante avvenuta tra la Manfuso e Giovanni Ciacci. Quest’ultimo dopo aver sfiorato il corpo della ragazza aveva aggiunto: “Simuliamo una violenza sessuale”. Il Web si è infuocato e, giustamente, Ciacci è stato messo in croce. La Manfuso però aveva preso la cosa sul ridere, scherzando con il collega dicendogli “Eh guarda Giovanni adesso urlerò dicendo che mi hai toccato il c…”.

Ricordiamo, tuttavia, che Sara Manfuso è stata veramente vittima di violenza in passato. Infatti la sua presenza all’interno della casa sarebbe stata utile per sensibilizzare il pubblico sull’argomento. Ecco perchè, quando ha avuto la possibilità di parlare ha raccontato l’episodio come qualcosa di realmente pericoloso per lei, strumentalizzando però la scena ma anche la sua stessa partecipazione al GF Vip

Ecco cosa ha affermato: “Io non mi sono sentita tutelata dalla situazione. Tu conosci la mia storia, sai che ho subito violenze. Io ti avevo detto che entravo senza mettermi un’etichetta e senza avere agevolazioni perché ho un passato pesante. C’è però stato un episodio pesante, con l’uomo che mi siede accanto (Ciacci, ndr) che mi ha toccato il cu…o. Mi ha detto: “Simuliamo una violenza”. Io ho riso perché ero in imbarazzo e provavo vergogna. Nessuno se ne è accorto, nessuno mi ha chiamato in confessionale, nessuno mi ha detto “come stai” e nessuno ha capito che dietro a quella risata c’era dolore, vergogna e umiliazione”.

Alfonso Signorini, allucinato dalle parole della donna, ha esclamato: “Ti dico con franchezza che se uno mi tocca e non mi va io gli tiro un ceffone”, questa la replica di un furioso Signorini. A questo punto la Manfuso ha replicato; “Bello far finta di ignorare le premesse”. Signorini, sempre più furioso, ha così replicato: “Le conosco ed è per quello che ti dico che dovevi dargli un calcio nel sedere. Perché ti sei messa a ridere, non fa onore alla tua storia”. Quando Sara Manfuso ha detto a Signorini che lui la stava giudicando, Signorini ha ribadito: “Questa è retorica e io non ci casco”.

Il disagio in studio era abbastanza evidente, con Ciacci che ha voluto sottolineare il fraintendimento: “Un linciaggio l’ho passato, uno si ma due no. Eravamo in cucina, per sbaglio sono passato e ti ho toccato il sedere. Ti ho detto: “Non vorrei che fosse frainteso come una violenza”. Poi ti ho detto: “Dovremmo parlare proprio di questo”. Ma stiamo scherzando?”.



Il conduttore, a questo punto, ha deciso di cacciare lettarlamente la Manfuso dallo studio “Vai pure fuori dalla casa e da questo studio, arrivederci” ha esclamato, poichè l’ex concorrente continuava ad insistere e a rimproverare tutti di aver minimizzato sulla vicenda. Brutta caduta per Sara Manfuso, nonostante il tema molto delicato. Questo sarà sicuramente ricordato come uno degli eventi trash di questa edizione.