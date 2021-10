Quarta puntata di “Tale e Quale Show” con Carlo Conti

Un successo di ascolti e interazioni social

La terza puntata di “Tale e Quale Show” è stata vinta da Dennis Fantina, che ha conquistato tutti con una magistrale interpretazione di “Una rosa blu” di Michele Zarrillo. A seguire, Stefania Orlando nei panni di Mina e Deborah Johnson che ha interpretato Amii Stewart. Nella puntata in onda venerdì 8 ottobre con inizio alle 21.25, in diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, invece, Francesca Alotta sarà Adele, Deborah Johnson vestirà i panni di Diana Ross, Federica Nargi si immedesimerà in Daniela Goggi, Stefania Orlando imiterà Anna Oxa, Alba Parietti avrà le sembianze di Guesch Patti, Dennis Fantina proverà il bis con Fausto Leali, i Gemelli Guidonia ci proveranno con i Ricchi e Poveri, Biagio Izzo ricorderà Carmen Miranda, Simone Montedoro si identificherà in Peppino di Capri, Pierpaolo Pretelli si trasformerà in Clementino e Ciro Priello in Marco Mengoni. La classifica provvisoria degli 11 artisti, che cantano sempre dal vivo, vede in testa Deborah Johnson, a pari merito con i Gemelli di Guidonia, seguiti da Francesca Alotta.



Anche in questa undicesima edizione il programma si sta confermando leader del prime time del venerdì sera con ascolti boom e interazioni social davvero importanti. E anche questa settimana “Tale e Quale Show”, varietà di punta di Rai1 condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine ltaly, sarà all’insegna dell’emozione e del divertimento, con gli 11 protagonisti (esattamente 13, tenendo conto del “trio” dei Gemelli di Guidonia) che daranno vita a formidabili imitazioni dei big della musica nazionale e internazionale, da interpretare “tali e quali” sia dal punto di vista musicale, che stilistico.



L’obiettivo di tutti? Scalare il vertice della classifica. Come? Convincendo la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice a sorpresa. Ma si dovranno convincere anche i propri compagni d’avventura, visto che come sempre ogni artista avrà la possibilità di partecipare alle votazioni, dando la propria preferenza al collega che vorrà premiare (senza dimenticare la possibilità di ‘auto-votarsi’). Anche il pubblico a casa avrà voce in capitolo, perché quest’anno i telespettatori possono esprimere le proprie preferenze tramite gli account Facebook e Twitter: le tre esibizioni più acclamate da casa porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto. Al termine di ciascuna puntata il punteggio complessivo più alto decreterà il vincitore di puntata. La classifica generale, data dalla somma dei voti di ciascuna puntata, porterà invece all’elezione del vincitore finale, che sarà proclamato “Campione di Tale e Quale Show 11”.

Come sempre, tutte le interpretazioni saranno dal vivo, accompagnate dall’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Il “dietro le quinte” ricopre un ruolo fondamentale per il varietà: un team di professionisti, composto da costumisti, truccatori, parrucchieri e coreografi, segue per tutta la settimana le “evoluzioni” degli Artisti, insieme ai “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella e alla “actor coach” Emanuela Aureli. È diventato oramai fisso l’appuntamento con gli “imitatori del web”, che saranno protagonisti anche in quest’occasione grazie ai video amatoriali che arrivano in redazione. E proprio gli ‘imitatori del web” (e non solo) saranno prossimamente protagonisti di ‘Tali e Quali’. “Tale e Quale Show” è su Facebook e Twitter con l’hashtag #taleequaleshow. Il sito ufficiale è www.taleequaleshow.rai.it