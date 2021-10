Il Trio Medusa: “Mika presenterà l’Eurovision Song Contest 2022”

Lui ha già smentito ma continuano a fare il suo nome per la conduzione dell’Eurovision Song Contest 2022. Mika potrebbe dunque condurre la prossima edizione, che si terrà in Italia per effetto della vittoria dei Maneskin. È stato Gabriele Corsi del Trio Medusa a rilanciare la notizia che era già circolata la scorsa estate. Lo ha fatto su Radio Deejay, durante la trasmissione Chiamate Roma Triuno Triuno, dando l’impressione di lasciarsi sfuggire la frase: “Salutiamo Mika che sta conducendo X Factor e che sta per condurre l’Eurovision: ecco l’abbiamo detto”. Nella scorsa edizione sulla Rai i presentatori erano stati Corsi e Malgioglio, ma se la candidatura di Mika più volte evocata dovesse realizzarsi, il cantante anglo-libanese sarebbe sul palco per condurre la trasmissione in mondovisione. Non è la prima volta che il nome di Mika viene accostato all’evento. All’inizio di agosto circolavano voci secondo le quali avrebbe condotto l’edizione 2022, ma lo staff del cantante aveva prontamente smentito: “Voci prive di fondamento”, avevano fatto sapere. Pare anche che la serie di no di Mika nei confronti dell’Eurovision riguardi anche una sua possibile partecipazione: più volte gli sarebbe stato chiesto di partecipare per rappresentare il Regno Unito ma tutte le volte la sua risposta è stata no. L’altro possibile presentatore è Alessandro Cattelan, che nella conferenza stampa di presentazione del poco fortunato programma su Rai1 Da Grande aveva ribadito di essere disponibile a presentare “il più grande evento mondiale dopo il Super Bowl”. Stefano Coletta, direttore di Rai1, aveva rilanciato una sorta di endorsement: “Cattelan conduttore del Festival di Sanremo 2022? Lo vedo più adatto all’Eurovision o per il primo late show della rete ammiraglia”.

Repubblica.it