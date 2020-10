Greggio apre festival Montecarlo, the show must go on

“The Show must go on! Voglio inoltre lanciare un appello alle autorità di tutto il mondo affinché trovino delle soluzione per spingere la gente ad andare al cinema” ha detto Ezio Greggio aprendo la 17/ma edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, la kermesse cinematografica da lui ideata e diretta. La rassegna si è aperta con il rilm francese fuori concorso “Un Triomphe” per la regia di Emmanuel Courcol. Tante proiezioni di film italiani, francesi e internazionali in concorso e fuori concorso attendono la giuria, presieduta da Nick Vallelonga, che per la prima volta quest’anno si cimenterà’ nel giudicare anche i cortometraggi d’autore in lista per lo Short Comedy Award. Attesa anche l’anteprima mondiale di “The Comeback Trail” diretto da George Gallo con Robert De Niro, Morgan Freeman, Tommy Lee Jones, Zach Braff e Kate Katzman che sarà ospite del festival. Ad affiancare Vallelonga in giuria l’attrice Sabrina Impacciatore.

ANSA