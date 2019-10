Lady Diana, Elton John rivela: «Stallone e Richard Gere litigarono furiosamente per lei»

Lady Diana contesa da Richard Gere e Sylvester Stallone con tanto di lite in pubblico.

A raccontare il curioso aneddoto è Elton John nella sua autobiografia ‘Me’, in uscita il prossimo 15 ottobre.

Pare che i due attori parteciparono a una cena organizzata dal cantante, che non mancò di invitare la sua cara amica Diana.

Tra Lady D e Richard Gere sarebbe nata subito una particolare intesa tanto da restare per molto tempo a chiacchierare in disparte.

La cosa non piacque a Sylvester Stallone che “era venuto alla festa per sedurre Lady Diana”.

I due attori a un certo punto si ritrovarono nei corridoi pronti a darsele di santa ragione. La situazione si risolse con Stallone che abbandonò la cena, mentre Gere e Lady D continuarono a farsi gli occhi dolci.



Leggo.it