Musica, Mariah Carey si esibirà in concerto a Dubai

Il prossimo 20 ottobre, esattamente un anno prima dell’inaugurazione di Expo 2020 negli Emirati Arabi Uniti, la cantante statunitense Mariah Carey si esibirà in concerto gratuito a Dubai.

Lo riferisce Gulf Business. L’evento, intitolato ‘One year to go’, inizierà alle 20:20 al Burj Park, nel centro di Dubai. Si esibiranno anche DJ Bliss, Abri e Funk Radius e Khalifa.

Saranno molte le star internazionali a esibirsi negli Emirati Arabi Uniti prima della fine dell’anno: il prossimo 30 novembre canterà Lana Del Rey, poche ore prima del gran premio di Formula 1 di Abu Dhabi. Due giorni prima sarà la volta del DJ Marshmello e del rapper Travis Scott, mentre il primo dicembre canteranno i The Killers. A dicembre, poi, toccherà a Dido. La notte di capodanno il protagonista sarà Bruno Mars. Expo 2020 si aprirà il 20 ottobre 2020 e durerà fino all’aprile 2021.